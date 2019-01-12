منير الحدادي يغادر برشلونة إلى اشبيلية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن كل من برشلونة، وإشبيلية، الإسبانيين، عن توصلهما إلى اتفاق لانتقال منير الحدادي، إلى النادي الأندلسي في صفقة دائمة.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي :” أبرم ناديا برشلونة وإشبيلية اتفاقا لنقل اللاعب منير الحدادي. النادي الأندلسي سيدفع 1.5 مليون يورو للتوقيع مع المهاجم. يعرب النادي علانية عن امتنانه لمنير الحدادي وعلى التزامه وتفانيه ويتمنى له النجاح والنجاح في المستقبل.”

فيما قال النادي الأندلسي:” توصل إشبيلية وبرشلونة إلى اتفاق من حيث المبدأ لانتقال منير الحدادي للنادي الأندلسي، في انتظار تجاوز المهاجم للفحص الطبي وتوقيع عقده..”

لعب المهاجم المغربي الإسباني ما مجموعه 56 مباراة مع الفريق الأول لنادي برشلونة في مختلف البطولات. بالإضافة إلى ذلك ، سجل منير 12 هدفا خلال الفترة التي قضاها في برشلونة.

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