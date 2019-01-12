ليفربول يخوض مواجهة للثأر من "المان ستي" والضحية "برايتون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحل الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، على ملعبه "فالمر"، فى الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تقابل الفريقان خمس مرات فقط من قبل سواء فى بطولة الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد، فاز ليفربول فى جميع المباريات ولم يستطع برايتون تحقيق الفوز فى أي لقاء، وأحرز الريدز 18 هدفًا، فيما سجل برايتون ثلاثة أهداف فقط.

يدخل ليفربول المباراة باحثا عن تحقيق الفوز، من أجل مصالحة جماهيره بعد هزيمتي مانشستر سيتي في الدوري وولفرهامبتون، والتى ودع على أثرها بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الـ64 فى مفاجأة كبيرة.

ويعانى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، من أزمة على مستوى الخط الدفاعى للفريق فى ظل إصابة الثلاثي ديان لوفرين، وجويل ماتيب، وجوميز، الأمر الذي يجعل المدرب الألماني فى حيرة حول اختيار مدافع ثان بجانب فان ديك فى دفاع الفريق خلال مباراة برايتون والمواجهات المقبلة.

ويعقد ليفربول آمالا كبيرة على الثلاثي الهجومي محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو فى العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 54 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادى مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى، برصيد 50 نقطة، والذى يواجه نادي وولفرهامبتون فى هذه الجولة.

فى نفس السياق، ذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، فى مأزق كبير، بسبب غياب الكرواتى ديان لوفرين، مدافع "الريدز"، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام برايتون.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة لوفرين فى أوتار الركبة خلال مباراة وولفرهامبتون الماضية فى كأس الاتحاد الإنجليزي، زادت من أزمة ليفربول الدفاعية، وأن كلوب يفاضل بين أكثر من لاعب للوجود فى قلب الدفاع.

إقرأ أيضا:

فابريجاس ينضم لموناكو فى صفقة انتقال حر