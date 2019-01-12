فابريجاس ينضم لموناكو فى صفقة انتقال حر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)



أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده رسميا مع الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي في صفقة انتقال حر

ووقع سيسك على عقود انضمامه لـ موناكو حتى 2022 ومن المنتظر أن يظهر بالقميص رقم 44.

واشارت تقارير صحفية ان سبب الانتقال يرجع لعدم مشاركة فابريجاس أساسياً مع تشيلسي بالإضافة لرغبه فى التعاون مع المدير الفني تييري هنري

وقال فابريجاس: "سعيد للغاية بانضمامي إلى موناكو، هو مشروع وتحدي جديد بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لفريق الإمارة الفرنسية "موناكو يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين مع جودة رائعة من الشباب إلى جانب مدرب شاب، أنا هنا لمساعدة الفريق".

وواصل "أتطلع للغاية لبداية رحلتي مع موناكو، متحمس بشدة".

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