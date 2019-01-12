ديوكوفيتش يشارك الأطفال لعب التنس في أستراليا
أخبار الآن | سيدني - أستراليا ( وكالات )
تواصلت يوم السبت الفعاليات السابقة لانطلاق منافسات بطولة استراليا المفتوحة 2019، اولى بطولات التنس الأربعة الكبرى في الموسم الحالي.
واقيمت في ملاعب حدائق مالبورن يوم السبت فعاليات بطولة الأطفال حيث استمتع الصغار بممارسة لعبة الكرة الصفراء بحضور الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول على العالم ولاعبين آخرين.
فعاليات يوم الأطفال تتضمن العديد من المناشط من بينها فعالية "هوت شوتس" التي جرت على ملعب رود لافر
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