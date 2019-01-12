ديوكوفيتش يشارك الأطفال لعب التنس في أستراليا

... بطولة استراليا المفتوحة 2013 للتنس مجموعة من الصور لبطولة استراليا المفتوحة 2013 للتنس التي تقام في ملبورن.

... لاعبة تنس دانماركية تتعرض لموقف محرج في بطولة أمريكا للتنس ​تعرضت لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي لموقف محرج خلال أحد لقاءاتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن علق جزء من شعرها في المضرب الخاص؛ مما منعها من التصدي لإحدى الكرات وخسرت النقطة وسط ضحكات جميع الحاضرين في اللقاء.

... ريال مدريد يقلب الطاولة على بطل اليابان كاشيما أنتلرز بفوز مثير 4-2 نجح ريال مدريد في قلب الطاولة على بطل اليابان كاشيما أنتلرز على أرضه وبين جماهيره ليحقق لقبه الثاني في كأس العالم للأندية بعد إنهاء المباراة بفوز مثير بـ 4-2 بعد التمديد في النهائي الذي احتضنه ملعب يوكوهاما الدولي .

... شباب_crew | فيديو للمشجعين بعد انقضاء مباراة فلسطين وسوريا مباراة حماسية أضاءت مساء إمارة الشارقة ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأسيوية التي تستضيفها الإمارات.