ديوكوفيتش يرسل عبارات الإشادة والاحترام لموراي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عبر المصنف أولاً عالمياً نوفاك ديوكوفيتش عن احترامه لخصمه أندي موراي بعدما كشف الأخير عن صعوبة المشاركة بأي بطولة بعد أستراليا المفتوحة بداعي إصابته في الورك.

يذكر أن ديوكوفيتش كان خصماً قوياً للاسكتلندي مراي الذي خسر في أربع نهائيات أمام النجم الصربي، لكنه فاز عليه في نهائي بطولتين من البطولات الكبرى.

كما يذكر أن ديوكوفيتش حقق أستراليا المفتوحة ست مرات وهو المنصف أولاً على الفعالية هذا العام.

من جهة ثانية كان موراي قد صرح أن الألم الذي يعانيه في وركه قد يمنعه من اللعب بعد البطولة التي يفتتحها بلقاء مع الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت.

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