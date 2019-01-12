السعودية تواجه لبنان اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يستعد المنتخب السعودي ليوم لمواجهة نظيره اللبناني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2019.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء ليبقى منفرداً بالصدارة حيث حقق الأخضر أول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة بتغلبه على نظيره الكوري الشمالي برباعية نظيفة وبهذا الفوز تصدر الصقور المجموعة.

كما استهل منتخب الأرز أولى مبارياته في هذه المجموعة بمباراة صعبة ضد العنابي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وسيدخل الفريق هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط ليتقاسم مع المنتخب السعودي صاحب الصدارة حتى الآن.

لن يعاني منتخب السعودية من أي غيابات للإصابة أو الإيقاف في الديربي العربي ضد لبنان في ثاني مبارياته في كأس آسيا 2019، وسيكون الفريق كامل العدد في مهمة تحقيق الفوز الثاني واللحاق بالأردن للدور الثاني.

ولن يقوم المدرب بيتزي بتغيير طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ قدومه، وسيعتمد على نفس العناصر التي سحقت كوريا الشمالية في المباراة الافتتاحية بالأربعة، والذين كان أبرزهم فهد المولد وسالم الدوسري.

كما لن يغيب عن منتخب لبنان أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراته الثانية في كأس آسيا 2019 ضد السعودية، وبعد الخسارة في مباراته الأولى رغم الأداء الجيد، سيقاتل الفريق على تحقيق فوزاً أو تعادلاً يضمن له المنافسة على إحدى بطاقات العبور.

وسيواصل ميودراج رادولوفيتش الاعتماد على طريقته الدفاعية التي خاض بها اللقاء الأول ضد العنابي، ومن المتوقع أن يكون التشكيل | 3-4-3





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