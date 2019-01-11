ملك الأردن وولي عهده يستضيفان عامل نظافة لمشاهدة مبارة بلدهم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في لفتة انسانية ، استضاف الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله عامل نظافة يدعى خالد الشوملي في القصر الملكي لمتابعة مباراة كرة القدم التي تواجه فيها المنتخب الأردني مع المنتخب السوري .

عامل النظافة أو عامل الوطن كما يوصف هناك كان قد ظهر في صورة انتشرت على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتابع مباراة للـ" النشامى" ضد استراليا من خلف زجاج أحد المقاهي . لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة الجلوس في المقهى.

وحظيت صورة الملك برفقة الشوملي بالإعجاب واعادة التغريد من قبل آلاف المتابعين الذين حيوا تواضع ملك الأردن .

وتمكن منتخب النشامى من التغلب على نظيره السوري بهدفين دون رد في المواجهة القوية التي جمعتهما الخميس، على استاد خليفة بن زايد بمنطقة العين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس أسيا

و بهذا حافظ الأردن على صدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.

مصدر الصور :الديوان الملكي الأردني + GOAL

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