مصر تستعد لأمم أفريقيا بخطة طبية شاملة

أخبار الآن | القاهرة - جمهورية مصر العربية - (وكالات)



بدأت مصر استعداداتها لاستضافة كأس أمم أفريقيا، الذي سيقام في شهر يونيو المقبل، بوضع خطة شاملة للتأمين الطبي للمنتخبات المشاركة، البالغ عددها 24 فريقا.

ووضعت وزارة الصحة والسكان المصرية خطة لتأمين الفرق الأفريقية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وترتكز الخطة على مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات بالوزارة، لوضع خطة التأمين الطبي لفعاليات للبطولة.

ويتضمن تشكيل اللجنة ممثلين عن هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، ومديري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات كأس الأمم الأفريقية.

كما سيتم عقد غرفة عمليات مركزية، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء.

ويتم تكليف غرف العمليات بمتابعة ورصد الحالات المرضية، سواء فردية أو جماعية، بين الفرق المشاركة بالبطولة أو الوفود المشاركة في فعالياتها أو المشجعين.



وتتضمن خطة التأمين الطبي، إقامة عيادة طبية متخصصة في كل فندق من الفنادق التي تستضيف المنتخبات أو مشجعيها أو الوفود المشاركة.

ويتم توجيه قطاع الطب الوقائي، ممثلا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بوضع خطط تفتيشية ورقابية للفنادق التي ستستضيف المشاركين بالبطولة، بهدف الاطمئنان على سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم.

كما سيتم توجيه الحجر الصحي في مختلف المطارات، بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة انعقاد البطولة.

وستُنشر سيارات الإسعاف بالقرب من الأماكن التي سيتواجد بها المشاركين بالبطولة، وسيتم تحديد "مستشفيات إخلاء"، لنقل الحالات الطارئة أو المرضية من ضيوف مصر خلال البطولة.

كما ستعمل الخطة على رفع درجة الاستعداد بتلك المستشفيات والتأكد من توافر كافة احتياجاتها.

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