محامي رونالدو يعتبر طلب DNA النجم البرتغالي أمر طبيعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتبر محامي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، طلب شرطة لاس فيغاس الأمريكية، تحليل الحمض النووي الخاص باللاعب، في إطار القضية المتهم خلالها باغتصاب سيدة، أمرا طبيعياً.

وقال المحامي في بيان لصحيفة تيليجراف، إن رونالدو يؤكد دائمًا أن ما حدث كان بالتراضي، معرباً في الوقت ذاته عن عدم استغرابه من وجود الحمض النووي الخاص بموكله.

وأكد أن طلب الشرطة أمر طبيعي كجزء من التحقيقات.



واتهمت فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا، اللاعب البرتغالي، باغتصابها عام 2009، خلال إجازته في الولايات المتحدة، وقررت الشرطة في لاس فيجاس، إعادة التحقيقات في الواقعة.

وأوضح محامي رونالدو أنه يعتزم مقاضاة صحيفة دير شبيجل الألمانية، بسبب إجراء مقابلة مع مايورجا، ونشر تقرير مفصل عن الاتهامات.

وكان كريستيانو رونالدو، قد أعلن أن كل ما يتردد مجرد شائعات، لتشويه سمعته في الوقت الحالي.





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