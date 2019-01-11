ليفانتى يهزم برشلونة بثنائية فى كأس إسبانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نجح فريق ليفانتى، فى التغلب على الفريق الكتالونى برشلونة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "سيوتات دى فالنسيا"، فى ذهاب ثمن نهائى كأس ملك إسبانيا.

سجل أهداف اللقاء لفريق ليفانتى، ايريك كاباكو و بورخا مايورال فى الدقيقتين 4 و 18 من عمر الشوط الأول، وجاء هدف برشلونة عن طريق فيليب كوتينيو فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ومن المقرر، أن يلتقى الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب " كامب نو" فى مباراة الإياب بكأس إسبانيا.

يذكر ان برشلونة تلقى أخر خسارة يوم 11 نوفمبر العام الماضى امام ريال بيتيس فى الدورى الإسبانى برباعية، ليتلقى الهزيمة الثانية امام ليفانتى اليوم بهدفين مقابل هدف فى كأس إسبانيا.

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