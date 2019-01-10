مورينيو يحدد شروط عودته لتدريب الريال

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)



حدد البرتغالي جوزيه مورينيو شرطين من أجل الموافقة على العودة لتدريب فريقه السابق ريال مدريد.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مورينيو أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إنه يريد معرفة كم الأموال التي سوف يحصل عليها لدعمه في سوق الانتقالات.

أما الشرط الثاني فهو إتاحة الحرية أمامه لاختيار من يراه مناسبا لدعم دفاع وهجوم ريال مدريد.

وكان ريال مدريد تعاقد مع سانتياجو سولاري في شهر نوفمبر الماضي بشكل مؤقت قبل أن يمنحه عقدا حتى صيف عام 2021.

ولكن يعاني ريال مدريد من اهتزاز النتائج خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها التعادل مع فياريال والهزيمة في ملعبه من ريال سوسيداد.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن برشلونة متصدر المسابقة.

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