الإمارات تقدم11 ألف تذكرة مجانية لدعم المنتخب أمام الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دعمه الكامل للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك قبل مباراته في كأس آسيا أمام المنتخب الهندي.

ويلتقي الأبيض الإماراتي اليوم الخميس أمام منتخب الهند في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى، في كأس آسيا 2019.

وقال الاتحاد الإماراتي عبر موقعه : "في إطار حرصه على توفير الدعم الجماهيري المطلوب للأبيض في مباراته المهمة أمام منتخب الهند غداً باستاد مدينة زايد الرياضية ، أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توفير 5000 ألف تذكرة مجانية للجمهور".

وعن طريقة التوزيع كشف الاتحاد الإماراتي : "سيتم توزيعها في نفس يوم المباراة مع مشرفي الحافلات في مواقف حديقة المدينة الرياضية في ومواقف مسجد الشيخ زايد ( A ) بدء من الساعة الرابعة عصراً" .

يغيب عن قائمة الإمارات المشاركة في كأس آسيا 2019 صانع ألعاب الهلال السعودي عمر عبد الرحمن عموري، وباستثنائه لن يغيب أي لاعب آخر عن الأبيض للإصابة أو الإيقاف.

وبعد التعادل المخيب مع البحرين في المباراة الافتتاحية سيدفع زاكيروني بأفضل الأسماء المتاحة، وسيكون حريصاً جداً بعد تقديم الهند أداءً رائعاً في المباراة الأولى وتحقيق فوزاً قوياً على تايلاند بأربعة أهدافٍ لهدف، ومن المتوقع أن يبدأ محمد عبد الرحمن في التشكيل الأساسي بدلاً من خميس إسماعيل.

التشكيل | 4-4-1-1

خالد عيسى

الحسن صالح - خليفة مبارك - فارس جمعة - بندر الأحابي

إسماعيل الحمادي - عامر عبد الرحمن - علي سالمين - محمد عبد الرحمن

خلفان مبارك

على مبخوت

مصدر الصورة : goal.com

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