اليابانية ناومي أوساكا تحقق لقب أمريكا المفتوحة للتنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت اليابانية ناومي أوساكا أول لقب لها ضمن فئة بطولات الغراند سلام بعد فوزها على سيرينا ويليامز بمجموعتين نظيفتين بعد مباراة درامية شهدت خلاف بين سيرينا والحكم.

وبدأت ناومي اللقاء بقوة، ولم تعاني بحسم المجموعة الأولى لصالحها لتقترب بشكل كبير من الفوز على مثلها الأعلى لتحقيق اللقب الأول.

المجموعة الثانية شهدت استفاقة سيرينا، التي واجهت قرارات تحكيمية أثرت على سير اللقاء نفسياً وباحتساب النقاط.

ومنح الحكم سيرينا إنذار بسبب استعانتها بمدربها من خلال إشارات بينهما، سيرينا لم تتقبل الإنذار ولم تجد التعامل مع الحكم حيث دخلت بشجار طويل مع الحكم، كما كسرت سيرينا مضربها عندما فقدت إرسالها بعد التقدم بفارق كسر.

وبعد ذلك هاجمت وليامز الحكم راموس وطلبت منه الاعتذار واتهمته بأنه سارق.

وتسببت العقوبة في تقدم أوساكا 5-3 في المجموعة الثانية وحافظت اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 20 عاما على هدوئها لتحقق نصرا تاريخيا.

اقرأ أيضا:

ديوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ركلة لاعب كرة قدم "تصيب" البرق