الإساءة اللفظية تحرم سيرينا من الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة

أخبار الآن |الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

شهدت المباراة النهائية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نهاية درامية إثر حصول خلاف بين الأمريكية سيرينا ويليامز وحكم اللقاء كارلوس راموس وصل حد الشجار, مما تسبب بفقدانها لأعصابها.

حيث أثار الحكم البرتغالي غضب سيرينا بعد أن أخذ منها نقطة بداعي مخالفة اللوائح في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، بعدما لاحظ أن مدربها باتريك مراد أوغلو أعطى لها بعض النصائح.

الحالة الذهنية التي عاشتها ويليامز لم تمكنها من تحمل ضغط إرسال نظيرتها اليابانية ناومي أوساكا للبطولة, ففقدت أعصابها بشدة, وألقت المضرب بقوة أدت إلى كسره. فعوقبت اللاعبة الأمريكية المخضرمة بخسارة شوط كامل بينما كانت النتيجة 4-3 للاعبة اليابانية نعومي أوساكا.

ثم تحدثت سيرينا على الفارق في المعاملة بينها وبين الرجال من المصنفين الأوائل من قبل الحكام، مؤكدة أنها تفضل أن تخسر على أن تفوز بهذه الطريقة غير العادلة, واصفة الحكم بالسارق, فقالت: "هناك الكثير من الرجال الذين قالوا أشياء أكثر مما قلت ولأنهم رجال لا يحدث لهم شيء".

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انتهت المباراة بفوز أوساكا على سيرينا بمجموعتين, فتوجت أوساكا بلقب البطولة كأول امرأة يابانية في التاريخ تحقق لقب غراند سلام.

وعندما وقفت على منصة التتويج لاستلام اللقب والجائزة البالغ قيمتها 3.8 مليون دولار تعرضت لصيحات استهجان واضحة من المشجعين الغاضبين من راموس الذي كان حاضرا.

قالت أوساكا "أعرف أن الجميع كانوا يشجعونها وأنا آسفة أن الأمور انتهت بهذه الطريقة. أحب أن أقول شكرا على مشاهدة اللقاء".

وأضافت "لطالما كنت أحلم باللعب مع سيرينا في نهائي أمريكا المفتوحة.. أنا ممتنة جدا أني استطعت اللعب معك".

وعلقت ويليامز: لا أريد أن أكون وقحة, لقد لعبت أوساكا بشكل جيد, لنجعل هذه اللحظة الأفضل".

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