راموس ينكأ الجرح بالحديث عن إصابته لصلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لفت راموس أنظار الجماهير حينما ربّت على كتف محمد صلاح خلال حفل اختيار أفضل لاعب في أوروبا ويبدو أن تلك الحركة كانت عنوان رسالة طويلة. وفي خطوة أخرى أشاد قائد المنتخب الإسباني، سيرخيو راموس، مساء الجمعة، بمدربه الجديد، لويس إنريكي، فيما أشار إلى أنه ليس خائفا من استقبال الجماهير الإنكليزية بعد واقعة إصابته لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وتحدث راموس لوسائل الإعلام قبل مباراة فريقه، السبت، أمام إنكلترا، أولى مباريات إنريكي مع المنتخب ضمن المسابقة الجديدة، دوري الأمم الأوروبية. وقال نجم ريال مدريد: "لست قلقا، كل تصرفاتي داخل الملعب لم تكن أبدا بدافع الأذى، لست متعمدا للإيذاء وأنا أنام كل يوم جيدا، داخليا وخارجيا"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

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وأضاف: "أنا هنا لأفوز مع إسبانيا، لابد أن نبذل قصارى جهدنا بشغف ونجعل العالم يقع في حبنا من جديد".

ولدى سؤاله عن رأيه في إنريكي، تحدث راموس قائلا: "لم نكن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد فيما مضى، ولكننا عرفنا بعضنا من صراعات ناديينا، والانطباع الأول الآن إنه جيد إلى حد ما وإيجابي، وتحديدا فيما يتعلق بالأشخاص".

وأضاف: "إننا شخصيتان قويتان، الخبرة التي تحدث معي عنها هو أنه يستطيع العمل مع الشخصيات القوية، ونحن نتحرك في ضوء هدف واحد، نريد إعادة منتخبنا إلى القمة، وكقائد، أنا سعيد بمقابلة فني مثله، وتجربة نمط جديد، نريد أن نلعب بالشكل الذي نريده".

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