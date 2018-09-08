إيطاليا تتعادل بصعوبة مع بولندا في دوري الأمم الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حَسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، موقعة منتخبي إيطاليا وبولندا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ريناتو دال أرا" ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب البولندي هو الباديء بالتسجيل عبر بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الاربعين 40، وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل للطليان من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

أولى فرص المباراة كانت من نصيب بولندا، إذ توغل روبرت ليفاندوفيسكي ومرر ببراعة لبيوتر زيلينسكي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن جيانلويجي دوناروما تصدى للكرة بنجاح.

التعاون بين الثنائي البولندي استمر ليسفر تلك المرة عن هدف للضيوف، ليفاندوفيسكي أرسل كرة عرضية حولها زيلينسكي بقوة في المرمى لا تصد ولا ترد لتتقدم بولندا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني بحثت منتخب إيطاليا عن التعادل. فدفع روبيرتو مانشيني بجياكومو بونافينتورا بدلا من لورينزو بيللجريني وأندريا بيلوتي بدلا من ماريو بالوتيلي وفيدريكو تشيسا بدلا من لورينزو إنسيني.

التغييرات نشطت الهجوم الإيطالي ليتسبب تشيسا في ركلة جزاء لمنتخب إيطاليا بعد عرقلته من قبل ياكوب بلازيكوفسكي في الدقيقة 77، جورجينيو وكعادته نفذ ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس لوكاس فابيانسكي ليسجل هدف التعادل لإيطاليا.

بعد الهدف الإيطالي استمرت المحاولات لكن دون خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي ويحصل كل منتخب على نقطة.

و رفع كل منتخب رصيده بهذا التعادل إلى نقطة وحدة، علمًا بأن إيطاليا ستواجه البرتغال منتخب إيطاليا يوم الاثنين المقبل.



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