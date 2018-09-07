مارادونا يعود للتدريب وينضم لفريق مكسيكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرر الأرجنتيني، دييغو مارادونا، مغادرة رئاسة دينامو بريست البيلاروسي والعودة إلى التدريب من خلال الانضمام لفريق دورادوس دي سِينَالْوَا المكسيكي.

ولم تدم مدة رئاسة مارادونا لفريق دينامو بريست فترة طويلة، حيث تم الإعلان عن ذلك يوم 19 مايو، وغادره بعد أقل من 4 أشهر.

وكان مارادونا حريصا على العودة إلى عالم التدريب، بعدما منحه فريق دورادوس، الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري المكسيكي، الفرصة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مارادونا سافر إلى المكسيك من أجل الاتفاق على شروط العقد وتفاصيله، مشيرة إلى أنه سيقدّم إلى وسائل الإعلام يوم الأحد في مدينة كولياكان.

وأضافت أنه "في حال كان أداء مارادونا جيدا، فيحتمل أن ينتقل الأسطورة إلى فريق كسولوس دي تيجوانا المكسيكي، الذي يملكه نفس ملاك فريق دورادوس، ويلعب في الدرجة الأولى".

مصدر الصورة: getty: NurPhoto

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