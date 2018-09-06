هل سيعود نيمار إلى برشلونة؟

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (وكالات)

كشف اللاعب البرازيلي ومهاجم باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا عن رغبته بالعودة إلى صفوف نادي برشلونة, وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية،

الصحيفة قالت أن نيمار أخبر زملاؤه السابقين رغبته بالعودة إلى النادي الكتالوني خلال زيارته الأخيرة إلى برشلونة. معرباً عن حزنه الشديد على قرار رحيله نحو الدوري الفرنسي.

ولكن رغبة لاعب سانتوس السابق في العودة لأسوار الكامب نو اصطدمت برفض مسؤولي الفريق، خاصة في ظل الأزمات التي دخل بها مع النادي, والقضايا التي رفعها ضده بعد رحيله, للمطالبة بحقوقه المالية.

إضافة لتلك الأسباب التي تجعل عودة اللاعب صعبة، هناك أيضاً سبباً آخر قد يحطم أحلامه نهائياً, وهو عدم حاجة الفريق لخدماته في الوقت الحالي في ظل وجود أكثر من نجم في مركزه بالفريق.

الجدير ذكره أن ريال مدريد حاول الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي خلال الصيف بعد رحيل نجمه الأول وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن النادي الباريسي تمسك بخدمات لاعبه ورفض رحيله نهائياَ على الأقل هذا الموسم. لكن فلورنتينو بيريز رئيس الريال مايزال يخطط لفتح خزائن الملكي في الصيف المقبل من أجل عقد صفقة تاريخية معتادة بالتوقيع مع نيمار، حيث يجهز عرضاً بقيمة 300 مليون يورو وفقاً لتقارير.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الموسم الماضي، صوب فريق العاصمة الفرنسية باريس في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا البالغ 222 مليون يورو.

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