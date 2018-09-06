بعد 100 يوم زيدان: تعاملنا مع صلاح بطريقتنا المعتادة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المدير الفني السابق للنادي الإسباني الملكي ريال مدريد أنه لم يعط أيا من لاعبيه تعليمات خاصة للتعامل مع النجم المصري خلال اللقاء فنيا أو بأي طريقة أخرى في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. و قال زيدان في تصريحات صحفية للمرة الأولى بعد مرور أكثر من 3 شهور على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول "على الاطلاق.. نلعب دائما بطريقتنا نفسها، بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه".

وتابع زيدان "أخبرت اللاعبين عن بعض الخصائص الفردية للاعبين المنافسين ، بحيث يمكنهم دخول المباراة وهم على دراية بأشياء وخصائص محددة لهؤلاء اللاعبين". وحسم زيدان فعليا أي أحاديث عن التعامل "بشكل خاص" مع صلاح حين إختتم كلامه عن المسألة قائلا "لم أرغب في القيام بالكثير من توجيه اللاعبين بشأن التعامل مع الخصوم , إذ كنت أريد أن يركز لاعبي ريال مدريد في المقام الأول على خطتنا وطريقتنا نحن في الأداء".

و منذ مباراة ليلة السادس والعشرين من مايو الماضي، التي استضافتها مدينة كييف الأوكرانية، لم ينته الجدل بشأن ما جرى للمصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي إضطر للخروج من الملعب بعد نحو 30 دقيقة إثر تدخل خشن من قبل قائد الريال سيرجيو راموس، في صراع على الكرة قرب منتصف الملعب، لم يكن يمثل أي خطورة على مرمى الفريق الملكي.

إقرا أيضا :

"دربي كتالونيا" أولى مباريات الليغا في أمريكا