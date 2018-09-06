اليويفا في طريقها لإلغاء قاعدة الهدف بهدفين

أخبار الآن | نيون - سويسرا (وكالات)

أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الأوروربي لكرة القدم أن مدربي النخبة في أوروبا طالبوا بإلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حال التعادل بين الفرق المتنافسة, بعد التقيد به لأكثر من نصف قرن ضمن أشهر بطولة في أوروبا.

جاء ذلك خلال اجتماع سنوي عُقد في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا، وحضره كبار المدربين مثل ماسيميليانو أليغري وكارلوس أنشيلوتي وأوناي إيمري وجولين لوبيتيغي وجوزيه مورينيو وتوماس توخيل، ومدرب أرسنال السابق أرسين فينغر.

ويذكر أن العالم شهد تطبيق هذه القاعدة للمرة الأولى في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية 1965 منعًا لإجراء القرعة حال التعادل أو لعب مباراة فاصلة، وحال تعادل فريقين فى مباراتى الذهاب والإياب أو فوز كل فريق بمباراة.

كما أوضح نائب سكرتير يويفا أن الاجتماع بمدربى القارة العجوز شهد مناقشة سوق الانتقالات أيضًا, حيث أبدى المشاركون في الاجتماعات رغبتهم فى توحيد موعد إغلاق سوق الانتقالات في جميع دوريات أوروبا، لتجنب الانتقالات التي تتم بعد انطلاق الدوري، والتي تربك حسابات الأندية.

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