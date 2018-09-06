الرابطة الفرنسية توقف مبابي 3 مبارايات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قررت لجنة الانضباط في رابطة الأندية الفرنسية، إيقاف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 3 مباريات، بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة أمام نيم، السبت الماضي.

ومن المقرر أن يغيب المهاجم الفرنسي الشاب عن مواجهات سانت إيتيان، ورين، وريمس المقرر لها أيام 14 و23 و26 سبتمبر الجاري.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن مبابي لم يحضر جلسة التحقيق لتواجده مع بعثة منتخب فرنسا في ألمانيا، من أجل مواجهة الماكينات، الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت أن فيكتوريانو ميليرو، سكرتير النادي الباريسي، تولى مهمة الدفاع عن كيليان مبابي، بينما اكتفى المهاجم الفرنسي الشاب بتوجيه خطاب مكتوب للجنة الانضباط.

وسيكون مبابي مؤهلا للمشاركة في المباراة الأولى لفريقه في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، والتي تجمعه بوصيف بطل المسابقة الموسم الماضي مضيفه ليفربول الإنجليزي، في 18 سبتمبر.

ونال مبابي هذه العقوبة لاعتدائه بدون كرة ضد تيجي سافانييه، والذي نال أيضا عقوبة الإيقاف 5 مباريات، منهم مباراة مع إيقاف التنفيذ.





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