مورينيو سيقر بالتهرب الضريبي أمام السلطات الإسبانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيقر أمام السلطات بتهربه من دفع ضرائب تصل الى 3,3 ملايين يورو، خلال توليه تدريب ريال مدريد.

وأفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية بأن مورينيو وافق على دفع 60 بالمئة من المبلغ الذي يتهم بأنه أخفاه عن السلطات، إضافة الى عقوبة بالسجن عاما واحدا سيتم الاستعاضة عنها بغرامة مالية.

وكانت السلطات الإسبانية قد وجهت العام الماضي الاتهام إلى مورينيو بالتهرب الضريبي خلال عامي 2011 و2012.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه مورينيو سيصل لنحو 5 ملايين يورو، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النيابة والسلطات الضريبية، لم يقدم بعد إلى المحكمة التي تحقق في القضية.





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