رونالدو: صلاح يستحق جائزة بوشكاش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أشاد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، مهنئا اياه بحصوله على جائزة بوشكاش لأفضل هدف فى عام 2018.

وظهر النجم البرتغالي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الإجتماعى "انستغرام"، أشار رونالدو إلى متابعيه إلى أنه يعتبر هدفه أمام فريقه الحالي يوفنتوس في دوري الأبطال هو الأفضل، ولكن ذلك لم يمنعه من الإشادة بصلاح

مؤكدا أنه أحرز هدفا جميلا أمام إيفرتون، مشيرا إلى أنه يستحق الفوز بالجائزة.

وقال رونالدو، أنه حصل على الجائزة عدة مرات من قبل وليس لديه مشكلة فى عدم الفوز بها هذا العام. كما هنأ رونالدو أيضا في البث المباشر زميله السابق في الفريق الملكي، لوكا موريتش على فوزه بجائزة أفضل لاعب "The Best" في العام الحالي.

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