زيدان وديشامب وداليتش يتنافسون على أفضل مدرب في العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب فى العالم لعام 2018. وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة كلاً من المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان , و ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا , و زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

يذكر أن القائمة الأولية ضمت كلاً من ماسيميليانو أليجري، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، زلاتكو داليتش، ديدييه ديشامب، بيب جوارديولا، يورجن كلوب، روبيرتو مارتينيز، دييغو سيميوني، جاريث ساوثجيت، إيرنيستو فالفيردي، وزين الدين زيدان.

و سيتم الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الافضل يوم 24 من أيلول / سبتمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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