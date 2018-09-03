رغم سجله الحافل.. "مورينيو" يرفض عودة "الدون" إلى "مانشستر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حصد اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجاحا كبيرا برفقة "الشياطين الحمر" قبل انتقاله إلى الفريق الملكي ريال مدريد، لكن رغم الانجازات المبهرة التي حققها برفقة النادي الأحمر إلا أن ذلك لم يفتح له طريق العودة إلى الدوري الإنكليزي؟



في التفاصيل، ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن البرتغالي "جوزيه مورينيو" المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي، طلب من إدارة ناديه عدم التعاقد مع مواطنه "كريستيانو رونالدو"، لأنه "يريد أن يخصص الميزانية المتاحة للتعاقد مع مدافع"، وكان "صاروخ ماديرا" قد قرر مغادرة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بشكل مفاجئ، لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة قيمتها 100 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ نحو 30 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، كان رونالدو يفضل العودة إلى "أولد ترافورد" واللعب مع "الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي، لكن مورينيو رأى أن النادي لا يستطيع أن يتحمل مثل تلك الصفقة، لا سيما أنه جعل التعاقد مع المدافع

أولوية له هذا الموسم.

وقال مورينيو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الإلكتروني: "أعتقد أن كريستيانو كان عنده رغبة قوية في العودة إلى الدوري الإنجليزي، فهو كان سعيدا جدا عندما كان يلعب في أولد ترافورد، هكذا كنت أشعر عندما كنت مدربه

في ريال مدريد، إلا أنه كان سعيد أيضا بما يحققه من أهداف مع الفريق الملكي"، واجتمع "مورينيو" و "رونالدو" عندما كان الأول يدرب ريال مدريد، في الفترة بين عامي 2010 و2013.



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