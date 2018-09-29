كالم سميث يتوج ببطولة السوبر العالمي للملاكمة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توج الإنجليزي كالم سميث ببطولة السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في الوزن المتوسط بعد تغلبه على مواطنه جورج جروفس أمس الجمعة في المواجهة التي أقيمت على الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأحتشدت الجماهير الرياضية في الصالة المغطاة لمتابعة نهائي السوبر العالمي بين الملاكمين العالميين، والذي حسمه سميث على حساب مواطنه جروفس.

وسبق النهائي الكبير إقامة 7 نزالات تمهيدية، ضمت عددًا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبدالفتاح الجليدان، وزهير القحطاني، والنيجيري عليو بامديلي لاسيسي، والتايلاندي أرتيد بامرو نجايا، والجورجيان جفينيا شفيلي، وشافيلغو تسامالا دايدز، والدنماركي كيم ليجونكويست، والمصري مراد عمر، والهنقاري تاماس كوزما، والبريطانيان ميكائيل لاول، ودارين سورتيز، وكين باكر، وكريس أيوبانك، والإيرلندي جاي ماكدوناه.

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