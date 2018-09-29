ريال مدريد يواجه اتلتيكو لاستعادة الثقة وتجاوز خسارة اشبيلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يخوض فريق ريال مدريد سابع مبارياته في الدوري الإسباني، بمواجهة فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويأمل النادي الملكي في تحقيق الفوز على جاره المدريدي من أجل استعادة الدوري الإسباني، ولزيادة الضغط على منافسه برشلونة متصدر الدوري.

وبعدما بدا في مستهل الموسم غير متأثر برحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين قاداه الى لقب أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، مُني الريال الأربعاء بهزيمته الأولى في الدوري، وجاءت قاسية على يد مضيفه الأندلسي إشبيلية بثلاثية نظيفة.

ولن يحصل الريال ومدربه لوبيتيغي على الكثير من الوقت من أجل التقاط الأنفاس ومحاولة معرفة ما حصل الأربعاء على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان»، إذ إنهم مدعوون للنهوض سريعاً من أجل محاولة تجنب ما حصل في المواجهة الأخيرة ضد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حين خسروا 2-4، بعد التمديد في 15 أغسطس في مباراة الكأس السوبر الأوروبية.

ورأى لوبيتيغي الذي يتصدر فريقه الترتيب مشاركة مع غريمه برشلونة، بعدما خسر الأخير الأربعاء ايضاً أمام ليغانيس (1-2)، وبفارق نقطتين أمام أتلتيكو، بعد مباراة إشبيلية "المشكلة هي أن إشبيلية كان متفوقاً بشكل واضح، لاسيما في المراحل الأولى. سجلوا هدفين ولعبوا بشكل جيد في البداية. كانوا أفضل في الشوط الأول ثم تعادلت الكفة في الشوط الثاني، لكننا أخفقنا في استغلال بعض أفضل الفرص التي حصلنا عليها، وقضى ذلك على آمالنا". وأقرّ "كانت مباراة سيئة من جانبنا، واستحق إشبيلية الفوز"

ومُني الملكي بهزيمته الثالثة توالياً على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" الذي لم يفز فيه منذ 2 مايو 2015 (3-2)، وقد بدا واضحاً تأثره بغياب صانع ألعابه إيسكو الذي خضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية ستبعده عن الملاعب لنحو شهر.

كما دفع ريال مدريد غالياً ثمن الأخطاء الدفاعية التي كلفته ثلاثة أهداف، وكانت الغلة مرشحة لتكون أكبر، بالنظر الى الفرص التي أهدرها مهاجمو اشبيلية، وتألق الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا في التصدي لكرات أخرى.

وتواجَهَ ريال مدريد تاريخياً مع أتلتيكو في 162 مباراة بالدوري، فاز الملكي في 86 مباراة وخسر 39، وبالمجمل خاضا 220 مباراة في كل المسابقات، فاز الريال في 109، وأتلتيكو في 56. ويعود آخر انتصار لريال مدريد على ملعبه أمام أتلتيكو إلى موسم 2012-2013، وفاز وقتها 2-0. في المقابل لم ينعم بالفوز في آخر خمس مباريات على هذا الملعب، وخسر في ثلاث وتعادل في آخر مباراتين بالنتيجة نفسها 1-1، لكنه سبق له الفوز بنتيجة كبيرة في الموسم قبل الماضي على ملعب أتلتيكو 3-0.

وبعد البداية المترنحة لأتلتيكو، عاد فريق المدرب سيميوني بقوة في المباريات الأخيرة، وفاز على هويسكا بثلاثية ثم بثنائية خارج أرضه على خيتافي حيث يتألق في صفوفه الفرنسي غريزمان، وكذلك البرازيلي الأصل الاسباني الجنسية دييغو كوستا.



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