رئيس الحكومة الإيطالية يعود لكرة القدم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عاد سيلفيو برلسكوني رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق ومالك نادي ميلان، إلى مجال كرة القدم من خلال نادي مونزا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأعلنت شركة "فيني فيست" القابضة التابعة لأسرة برلسكوني في بيان لها أنها أنهت امتلاك 100% من حصص نادي مونزا 1912، مشيرة إلى تعيين أدريانو غالياني ذراع برلسكوني اليمنى في ميلان إداريا مفوضا للنادي الجديد.

حيث قرر برلسكوني استمرار الرئيس الحالي لمونزا نيكولا كولومبو في منصبه، وسيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة مع كل من غالياني وباولو الشقيق الأصغر لسيلفيو برلسكوني.

مصدر الصورة: Corbis News getty

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