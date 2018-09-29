بوتاس يتصدر سباق روسيا

أخبار الآن | سوتشي - روسيا (وكالات)‏

إنتزع الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين في سباق ‏روسيا ببطولة العالم للفورمولا 1 بينما إكتفى زميله لويس هاميلتون متصدر ‏البطولة وحامل اللقب بالمركز الثاني في التجارب التأهيلية‎.‎

وسجل بوتاس رقما قياسيا في التجارب التأهيلية على حلبة سوتشي بلغ دقيقة ‏واحدة و أكثر من 31 ثانية لينطلق من الصدارة للمرة الثانية خلال الموسم ‏الجاري‎.‎

و سينطلق سيباستيان فيتل سائق فيراري، والذي يتأخر بفارق 40 نقطة عن ‏غريمه هاميلتون قبل خوض آخر ستة سباقات، من المركز الثالث‎.‎

ويأتي بوتاس خلف هاميلتون بفارق 110 نقاط وقدم السائق الفنلندي أداء رائعا ‏على الحلبة التي شهدت فوزه الأول العام الماضي‎.‎

وقال هاميلتون الذي كان الأسرع في أول فترتين من التجارب التأهيلية وبدا ‏قريبا من الانطلاق من الصدارة للمرة 80 في مسيرته قبل أن يخرج عن مسار ‏الحلبة في المنعطف السابع "لقد قاد بشكل رائع هذا الأسبوع وأدى عملا أفضل ‏مني"‏‎.‎

وأضاف السائق البريطاني الساعي لفوزه الثامن هذا الموسم "آخر محاولتين في ‏الفترة الثالثة للتجارب التأهيلية لم تكن الأمور فيهما على ما يرام ولا يمكن أن ‏تحظى بذلك دائما لكننا نستطيع المنافسة على الفوز بالسباق , المسار طويل ‏حتى المنعطف الأول لذا فأمامنا منافسة قوية"‏‎.‎

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إن بوتاس "كان يشعر بإثارة كبيرة لكنه ترك ‏المجال مفتوحا أمام هل سيطبق مرسيدس تعليمات الفريق لصالح هاميلتون أم ‏لا"‏‎.‎

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