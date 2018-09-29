بوتاس يتصدر سباق روسيا
أخبار الآن | سوتشي - روسيا (وكالات)
إنتزع الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين في سباق روسيا ببطولة العالم للفورمولا 1 بينما إكتفى زميله لويس هاميلتون متصدر البطولة وحامل اللقب بالمركز الثاني في التجارب التأهيلية.
وسجل بوتاس رقما قياسيا في التجارب التأهيلية على حلبة سوتشي بلغ دقيقة واحدة و أكثر من 31 ثانية لينطلق من الصدارة للمرة الثانية خلال الموسم الجاري.
و سينطلق سيباستيان فيتل سائق فيراري، والذي يتأخر بفارق 40 نقطة عن غريمه هاميلتون قبل خوض آخر ستة سباقات، من المركز الثالث.
ويأتي بوتاس خلف هاميلتون بفارق 110 نقاط وقدم السائق الفنلندي أداء رائعا على الحلبة التي شهدت فوزه الأول العام الماضي.
وقال هاميلتون الذي كان الأسرع في أول فترتين من التجارب التأهيلية وبدا قريبا من الانطلاق من الصدارة للمرة 80 في مسيرته قبل أن يخرج عن مسار الحلبة في المنعطف السابع "لقد قاد بشكل رائع هذا الأسبوع وأدى عملا أفضل مني".
وأضاف السائق البريطاني الساعي لفوزه الثامن هذا الموسم "آخر محاولتين في الفترة الثالثة للتجارب التأهيلية لم تكن الأمور فيهما على ما يرام ولا يمكن أن تحظى بذلك دائما لكننا نستطيع المنافسة على الفوز بالسباق , المسار طويل حتى المنعطف الأول لذا فأمامنا منافسة قوية".
وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إن بوتاس "كان يشعر بإثارة كبيرة لكنه ترك المجال مفتوحا أمام هل سيطبق مرسيدس تعليمات الفريق لصالح هاميلتون أم لا".
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