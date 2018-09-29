برشلونة يستضيف اتليتك بلباو للعودة للانتصارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يستضيف فريق برشلونة نظيره Athletic Bilbao مساء اليوم، على Camp Nou ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد تعثره في الجولة الماضية والخسارة أمام Leganés ليتوقف رصيده عند 13 نقطة وضعته على قمة جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد.

وارتفعت حدة الانتقادات للمدرب إرنستو فالفيردي عقب الخسارة الأولى هذا الموسم لكنه لم يبد اهتماما بهذا الأمر عندما تحدث في مؤتمره الصحفي، وأكد أنه يحظى بدعم الإدارة وأوضح قائلا: "عندما تخسر هناك مجال مفتوح للانتقاد وسأحاول أمام بيلباو القيام بأفضل أداء للفوز، وكنت أتعرض للانتقادات ونحن نفوز، وبالتأكيد ستكون هناك انتقادات أيضًا عقب الخسارة."

وعن المباراة قال فالفيردي: "فريق أتلتيك بيلباو يؤدي بشكل جماعي وأعتقد أنهم سيقدمون مباراة قوية أمامنا, وعلينا التعامل مع الكثير من الضغط طوال الـ90 دقيقة وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة، وسيكون الضغط العالي هو مفتاح المباراة."

وأضاف قائلا: "نأخذ في الاعتبار تعادل بيلباو ضد ريال مدريد وأعتقد أنهم سيقدمون نفس الشئ أمامنا رغم أن اللقاء يقام خارج ملعبهم واتمنى أن تكون مباراة مفتوحة."

ويغيب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن مباراة اليوم بعد إصابته في الركبة، وقال فالفيردي: "لدينا ثلاثة مدافعين الآن وبيكيه يلعب دائما لذلك من الممكن أن يلعب لينغليت وفيرمايلن معا، لم أقرر بعد."

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