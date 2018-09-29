من توج بلقب السوبر العالمي للملاكمة في السعودية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



حقق الإنكليزي "كالم سميث" بطولة السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في الوزن المتوسط بعد تغلبه على الإنجليزي جورج جروفس، وذلك في المباراة التي أُقيمت على الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية..

في التفاصيل، انتزع البريطاني "كالم سميث" لقب السوبر العالمي في الملاكمة لفئة الوزن المتوسط، الجمعة 28 سبتمبر/ أيلول، بفوزه بالضربة القاضية على مواطنه "جورج غروفز" في النزال الذي احتضتنه الجمعة مدينة جدة السعودية على "كأس محمد علي"، وأنهى سميث النزال في الجولة السابعة من أصل 12، ليحقق فوزه الـ25 في 25 نزالا (بينها 18 بالضربة القاضية) خاضها في مسيرته، ويلحق بغروفز (30 عاما) خسارته الرابعة في 32 نزالا..

وتسلم سميث كأس السوبر العالمي من "رشيدة محمد علي"، ابنة الملاكم الراحل وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، وانتزع من غروفز لقب السوبر للوزن المتوسط عن الرابطة العالمية للملاكمة، ونقلت فرانس برس عن سميث قوله: "انتظرت لوقت طويل جدا. هذا (الفوز) يعني لي كل شي. لست شخصا يظهر الكثير من المشاعر (...) لكن يمكن لكم أن تروا اليوم أن حصيلة عمل طوال حياتي".

من جهته، هنأ غروفز منافسه الذي "لاكم بشكل جيد (...) قام بعمل مذهل"، مضيفا "كنا نعرف أنه قادر على توجيه اللكمات (...) ونال اللكمة الحاسمة في نهاية المطاف"، مضيفا "كالم (...) كان الرجل الأفضل هذه الليلة"، وأكد غروفز أن الإصابة في الكتف التي تعرض لها في النزال الماضي ضمن هذه السلسلة، لم توثر سلبا على أدائه ضد سميث. إلا أنه كشف أنه سيتمنع عن خوض النزالات في الفترة المقبلة، وأوضح "سأرتاح لبعض الوقت في الوقت الراهن، لن أتقاعد (...) أفتقد عائلتي، أولادي، وأريد أن أذهب الى المنزل لرؤيتهم".

اقرأ أيضا:

"مايويذر" يفوز بالضربة القاضية ويتوج بطلا لنزال القرن













