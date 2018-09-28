الكوريتان تبحثان المشاركة بأولمبياد طوكيو بفريق موحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



قال اتحاد كوريا الجنوبية للجمباز إن الكوريتين ستناقشان خطة المشاركة بفريق موحد في أولمبياد طوكيو 2020 عندما تقام المفاوضات على هامش بطولة العالم المقبلة.



وفي الأسبوع الماضي قالت الكوريتان إنهما اتفقتا على التفكير في السعي للتقدم بطلب مشترك لاستضافة أولمبياد 2032 بعد قمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في بيونغ يانغ.

وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وشاركت الدولتان بفريق موحد في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي في وقت مبكر من العام الحالي بالإضافة إلى فريق تحت علم واحد في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ.



وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أن مسؤولي الاتحاد الكوري الجنوبي سيتقابلون مع نظرائهم في اتحاد كوريا الشمالية ومناقشة العرض خلال بطولة العالم في الفترة من 25 أكتوبر تشرين الأول والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأكد التقرير أن الاتحاد الدولي للجمباز عازم على مساعدة التبادل الرياضي بين الجارتين.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي لم تذكر اسمه ”الاتحاد الدولي للجمباز سيعقد اجتماعا في بيونجيانج في يناير كانون الثاني. ربما ستتم مناقشة مشاركة كوريا الشمالية في كأس كوريا وخطط المساندة“.

وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية شاركت الدولتان بفريق موحد في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي في وقت مبكر من العام الحالي بالإضافة إلى فريق تحت علم واحد في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ.



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