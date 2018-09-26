بوسطن تستضيف بطولة ريد بول العالمية لمكعبات روبيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقيمت بطولة ريد بول العالمية لمكعبات روبيك في بوسطن، وتـُوج الفائزين في أربع فئات مختلفة. وكانت البطولة الدولية تتويجاً للمباريات التأهيلية التي جرت في 12 دولة على مدى ستة أشهر، وشملت أربع فئات، واستقبَلت المسابقة المهندس المعماري المَجري والبروفسور إرنو روبيك، مخترع المكعب.

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وتم اختراع اللعبة في عام 1974 وهي مشهورة بين الصغار والكبار، حيث تم بيع أكثر من 350 مليون مكعب في جميع أنحاء العالم.

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