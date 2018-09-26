بريشيانو يتهم رونالدو بالسرقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اتهم اللاعب الاسترالي مارك بريشيانو لاعب بارما، لاتسيو وباليرمو الأسبق مهاجم يوفنتوس الحالي "كريستيانو رونالدو" بسرقة احتفاله لحظة تسجيل الأهداف.

كان "بريشيانو" قبل الرحيل عن الدوري الإيطالي، يشتهر باحتفال مماثل لما يفعله "رونالدو" في الوقت الحالي، بالوقوف بالقرب من جماهير ناديه ويقوم بالنظر إليهم مع ثني ذراعيه ورفع صدره.

وقال "بريشيانو" في تصريحات لشبكة "SBS" الأسترالية: "لم أفكر في الأمر من قبل، ولكن بالفعل إنها حقيقة، هناك تشابه كبير بين احتفالي وما يقوم به رونالدو الآن بعد تسجيل الاهداف".

وتابع: "ولكن المقارنات بيننا تتوقف عند هذا الحد فقط".

ويذكر أن رونالدو انتقل إلى الدوري الإيطالي عن طريق يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، قادماً من صفوف ريال مدريد بمبلغ مادي قيمته 100 مليون يورو.

وفي سياق أخر كشف اللاعب السنغالي ساديو ماني بعض أسرار مجموعة المحادثة الخاصة للاعبي فريق ليفربول الإنجليزي على تطبيق "وتساب"،

وقال ماني بأن مجموعة المحادثة اللي بتضم جميع لاعبي ليفربول تحمل اسم "لاعبو ليفربول"، ولكن الفريق يطلق مجموعة محادثة جديدة في كل مكان يذهبون إليه.

ومن الطريف أن اللاعبين الغير "مسافرين" مع الفريق في معسكراته الخارجية، يتم إبعادهم عن "المحادثة الجماعية" في تطبيق وتساب، حسب ما أكد النجم السنغالي.

وعن أكثر اللاعبين "طرافة" في الفريق، أكد ماني أن الظهير الأيسر أندي روبرتسون هو أحد أكثر اللاعبين "إضحاكا" في التشكيلة.

كما نفى ماني أن يكون زميله جبمس ميلنر "مملا" مثل ما تتداول وسائل الإعلام، بل أكد "إنه يكون طريفا جدا في بعض الأحيان".

وفي خبر أخر نشر ديفيد بيكهام مؤخرا صورة له على الانستغرام وهو يقص شعر ابنته هاربر البالغة من العمر 4 سنوات, بالرغم من ان ديفيد يكره بشدة بان تقص هاربر شعرها وهو يرغب بان يكون طويل كالاميرات لذلك يمنع زوجته فيكتوريا من اصطحاب الصغيرة الى صالون الشعر, منذ ولادتها فاصبح طول شعر هاربر حتى ركبتيها

وارفق بيكهام الصورة بجملة قال فيها بان البعض سيكون سعيد والبعض الاخر لا, وانه ما كان بيتوقع ان تبدو هاربر اكثر جمالا مع الشعر القصير

وكشف ديفيد، ايضا بان والدته ساندرا تعمل كمصففة شعر، أنه في بعض الأحيان يختبر مهاراته الخاصة على أبنائه الفتيان، لكنه لا يعرف كيفية استخدام المقص بشكل محترف.

ولدى ديفيد أيضا ثلاثة أبناء آخرين من فيكتوريا وهم بروكلين (16 سنة)، وروميو (13 سنة)، وكروز (عشر سنوات).

واعترف ديفيد من قبل أنه يرتبط برباط خاص مع هاربر أصغر أبنائه، مشيراً إلى أن تربية الفتيات أمر له شعور مختلف. ولكنه يحب أبناءه الذكور أيضاً من دون تفرقة.

وكانت هاربر شغلت الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراً، بسبب استخدامها «اللهاية» رغم أنها بلغت الرابعة من عمرها. وتنافست الأخبار على تحليل الموضوع، مستشهدة بآراء خبراء في التربية انتقدوا ديفيد وفيكتوريا، والبعض اتهمهما بالإهمال وعدم المسؤولية، مؤكدين أن «اللهاية» ستضر أسنانها، وطريقتها في الكلام مستقبلا.

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