برشلونة وليجانيس.. لقاء القمة والقاع واختبار صعب للريال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحل برشلونة حامل اللقب والمتصدر ضيفا على ليجانيس الأخير، فيما تنتظر غريمه التقليدي وشريكه في الصدارة ريال مدريد رحلة صعبة إلى اشبيلية السابع اليوم في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويملك برشلونة فرصة تعويض تعثره الأول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل امام ضيفه وجاره جيرونا في الدربي الكاتالوني الذي أكمله رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 إثر طرد المدافع الفرنسي كليمان لانجليه المنضم هذا الصيف قادما من اشبيلية، ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة في مواجهة اشبيلية العائد إلى نغمة الانتصارات محليا بفوز كبير على مضيفه ليفانتي 6-2 الأحد.

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وسمح برشلونة لغريمه التقليدي ريال مدريد بمشاركته الصدارة بعدما تغلب الأخير على إسبانيول 1-صفر السبت، بيد ان الفريق الكاتالوني يملك فرصة الإنفراد بها مجددا وزيادة الضغط على الفريق الملكي.

ويمني ريال مدريد النفس بمواصلة صحوته بعد تعثر امام مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 في المرحلة الرابعة، وتحقيق فوز يبقيه في الصدارة قبل الدربي الساخن أمام جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل في المرحلة السابعة. ويلعب اليوم أيضا أتلتيك بلباو مع فياريال، وفالنسيا مع سلتا فيغو، على ان تختتم المرحلة الخميس بلقاءات ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي ، وبلد الوليد مع ليفانتي، وجيرونا مع ريال بيتيس.

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