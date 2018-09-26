بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام أوجسبورج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق أوجسبورج، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، وأقيمت تلك المباراة على أرضية ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.



ويعتبر هذا هو التعادل الأول لكتيبة المدرب كوفاتش بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات السابقة وحصد 12 نقطة من أربع مباريات، قبل تعادلهم في مباراتهم الخامسة ليصبح رصيد نقاطهم 13 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه فيردير بريمن.

افتتح النجم الهولندي المخضرم أريين روبين أهداف المباراة في الدقيقة 48 ليعلن عن تقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء. حاول البافاري طوال المباراة مضاعفة النتيجة لتأمين الفوز مع تفوقهم في نسبة الاستحواذ والتمريرات الصحيحة والتسديدات على المرمى، ولكن دفاع الفريق الضيف لم يستسلم بسهولة.

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فريق أوجسبورج حاول خطف هدف التعادل في محاولات خجولة أحبطها دفاع البافاري وحارسها مانويل نوير. وشهدت الدقيقة 83 هدفًا آخر للبافاري عن طريق النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، ولكن حكم المباراة لم يحتسبه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ 87 ارتكب حارس البافاري خطأ فادحًا ليهدي فيلكس جوتزة هدف التعادل لأوجسبرج، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

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