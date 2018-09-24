محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في عام 2018

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

فاز النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعام 2018.

وصعد صلاح لمنصة التتويج بعد فوز هدفه في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في العام بعد حصده تصويت الجمهور على الموقع الإلكتروني لفيفا.

وقال صلاح عند استلامه الجائزة "أنا سعيد جدا بهذا الجائزة، وأتطلع لاستلام جائزة أخرى الليلة" مشيرا إلى جائزة أفضل لاعب التي جاء في القائمة النهائية القصيرة للمرشحين للفوز بها والتي ضمت معه لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد وكرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم يوفنتوس الإيطالي.

شاهد الهدف:

الصورة من وكالة الأنباء الفرنسية تصوير: Adrian DENNIS