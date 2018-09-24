فيدرر وزفيريف يقودان فريق اوروبا للاحتفاظ بكأس ليفر للتنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فاز روجر فيدرر والكسندر زفيريف بمباراتي الفردي ليتفوق فريق أوروبا على فريق العالم، ويحتفظ بكأس ليفر للتنس في اليوم الثالث والأخير من منافسات البطولة الدولية التي أقيمت في شيكاغو.

وبفوز فيدرر الصعب على الأمريكي جون إيسنر أصبح فريق أوروبا على بعد 3 نقاط من الإنتصار الذي حسمه زفيريف بتغلبه على كيفن أندرسون.

واحتاج الألماني زفيريف إلى أفضل مستوى لديه ليتجاوز اللاعب الجنوب افريقي لكنه فاز بالنقاط الخمس الأخيرة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة ليضمن لفريق أوروبا الاحتفاظ بالكأس التي أحرزها في نسختها الأولى في براج العام الماضي.

وقال زفيريف ”كانت مباراة متكافئة تماما، ليست هذه المباراة فقط لكن البطولة بأكملها، بعض النقاط هنا أو هناك وكانت النتيجة ستختلف“.

وأضاف ”أنا سعيد بالفوز والدفاع عن اللقب، هذا هو أهم شيء“.

وأكد زفيريف فوز فريق أوروبا بتفوقه على أندرسون، أحد أبرز لاعبي البطولة.

وتعاون أندرسون مع الأمريكي جاك سوك ليفوزا على فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في مباراة الزوجي في اليوم الأول، ثم هزم ديوكوفيتش في الفردي يوم السبت.

ويوم الأحد، تقدم فريق العالم بقيادة جون مكنرو لأول مرة بنتيجة 8-7 بعد فوز سوك وإيسنر في مباراة للزوجي على فيدرر وزفيريف 4-6 و7-6 و11-9.

واحتاج فيدرر إلى إنقاذ ثلاث نقاط لخسارة المباراة ليهزم إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية ويفوز بأولى مباريات الفردي يوم الأحد، والتي كانت تساوي ثلاث نقاط مثل كل مواجهات اليوم.

وكان فريق العالم بحاجة للفوز بأول مباراتين في الفردي ليؤجل الحسم حتى مباراة الفردي الأخيرة بين ديوكوفيتش والاسترالي نيك كيريوس لكن انتصار زفيريف جعل لا حاجة لهذه المواجهة.

والأعضاء الآخرون في فريق أوروبا بقيادة السويدي بيورن بورج هم جريجور ديميتروف وديفيد جوفين وكايل إدموند.



وقال بورج ”إنه أسبوع لا يصدق. أنا فخور للغاية بالفريق، كنا نعرف أن من الصعب الفوز على فريق العالم في وجود جون (مكنرو). يمتلك فريقا رائعا ومحترفا للغاية“.

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