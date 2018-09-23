هدف أسينسيو يمنح ريال مدريد ثلاث نقاط أمام إسبانيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قاد ماركو أسينسيو فريقه ريال مدريد للفوز على إسبانيول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتمكن أسينسيو من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 41، بعد قرار من حكم المباراة اعتمادا على تقنية الفيديو "VAR".

ريال مدريد دخل بعدة تغييرات بين لاعبي الفريق بتواجد ناتشو وأورديزولا على جانبي دفاع الملكي وإراحة الويلزي غاريث بيل.

بابلو بياتي كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً لإسبانيول بعد ربع ساعة من عمر اللقاء لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول جاء هدف اللقاء الوحيد، حيث استغل أسنسيو خطأ دفاعيًا للفريق الكتالوني ونجح في التسجيل، هدف تم إلغاءه من خكم اللقاء ماتيو لاهوز، لكن تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو، لينهي الملكي الشوط الأول بهدف نظيف.

الشوط الثاني شهد محاولة من بورخا إيغلسيس، والذي سدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت العارضة لتمنه هدفًا للضيوف بالدقيقة 65، وبعد 8 دقائق كاد سيرجيو راموس الذي ارتقى أعلى من الجميع أن يضيف الثاني للملكي لكن الحارس دييجو لوبيز تصدى لها بنجاح.

تغييرات لوبيتيغي بنزول ماريانو دياز ولوكاس لم تأتي ثمارها على المستوى الهجومي لريال مدريد لينهي اللقاء بهدف نظيف، ويتصدر الملكي مؤقتًا برصيد 13 نقطة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في انتظار نتيجة منافسه الأول برشلونة غدًا أمام جيرونا.

اقرأ أيضا:

برشلونة مهتم بضم بوغبا لصفوفه