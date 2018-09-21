تحديد موعد "السوبر المصري السعودي"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، عن اتفاقه مع الاتحاد السعودي على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" والتي ستجمع بين الأهلي والهلال بالرياض.

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على "تويتر"، بأن الاتفاق تم بين الاتحاد المصري ونظيره السعودي بإشراف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

ووفقًا لما جاء في البيان، فإن الأهلي سيواجه الهلال في السادس من أكتوبر المقبل، ويأتي هذا الموعد الجديد في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر وتعميقًا للعلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

كما تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكئوس في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الناديين الكبيرين وصاحبي الشعبية الجارفة في كلا البلدين الزمالك واتحاد جدة باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية .

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة الاتحاد المصري وناديي الأهلي والزمالك لتوقيع الاتفاق الجديد.

وكان الاتحاد المصري والسعودي اتفق في وقت سابق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره اتحاد جدة في القاهرة حيث ستقام المباراة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتقرر أن تكون جوائز مباراتي السوبر المصري السعودي لبطلي الكأس والدوري في البلدين 2 مليون دولار (36 مليون جنيه)، حيث يحصل البطل في كل مباراة على مليون دولار.

إقرأ أيضاً:

راموس أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات