بعد زوبعة طرد رونالدو... رئيس "يوفنتوس" يخرج عن صمته

أخبار الآن | فالنسيا - إسبانيا (وكالات)

بعد الزوبعة التي أثارها قرار طرد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 29 من مباراة فريقه أمام فالنسيا الإسباني، خرج رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي عن صمته ونشر صورة للاعبيه وهم يرفعون رونالدو من الأرض، وأرفقها بتعليق شهير مستوحى من رواية "الفرسان الثلاثة"، كتب فيها: "الكل لواحد، والواحد للكل".

يذكر أن رونالدو تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد احتكاك مع مدافع الأخير الكولومبي جايسون مورييو. وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب "ميستايا" باكيا.

ووقف عدد من الأشخاص مع رونالدو بعد هذا الحادث، الذي اعتبره الكثيرون ظالما.

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن لجنة الانضباط التابعة له حددت الخميس المقبل للبت في موقف رونالدو.

Unus pro omnibus, omnes pro uno pic.twitter.com/t90ccl1P7a — Andrea Agnelli (@andagn) September 20, 2018

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