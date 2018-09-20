ليون يسقط مانشستر سيتي في معقله وشاختار يتعادل مع هوفنهايم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سقط مانشستر سيتي الإنحليزي في عقر داره أمام ضيفه ليون الفرنسي 1-2، الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، فيما خطف شاختار دانييتسك الأوكراني تعادلا ثمينا 2-2 من ضيفه هوفنهايم الألماني الذي تقدم مرتين.

وظهر لاعبو "السيتيزينز" بعيدين عن مستواهم في الشوط الأول، الذي توج الفريق الفرنسي الخطورة التي شكلها على مرمى البرازيلي إديرسون، بهدفين عن طريق ماكسيول كورني في الدقيقة 26، ونبيل فقير في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني حاول بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، تعويض تأخر فريقه بهدفين، ودفع بكل أوراقه الهجومية، بدءًا من هداف الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والألماني الشاب ليروي ساني، ثم بالنجم الجزائري رياض محرز، لكن الهجوم الضاغط لأصحاب الأرض لم يُمكنهم سوى من تقليص الفارق في الدقيقة 67 عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا.

نتيجة المباراة الأخرى في نفس المجموعة بين شاختار دونيستك الأوكراني هوفنهايم الألماني، في صالح السيتي وليون، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما. جاءت أهداف المباراة التي استضافها ملعب "ميتاليست أوبلاست" بأوكرانيا، عن طريق إيسمايلي دوس سانتوس (27)، مايكون دي أندرادي (81)، لأصحاب الأرض، وسجل للضيوف فلوريان جريليتش (6)، هوفار نورتفايت (38).

بتلك النتائج تمكن ليون الفرنسي من الانفراد بصدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن صاحبي المركزين الثاني والثالث شاختار دونيستك، وهوفنهايم بفارق نقطتين، بينما تذيل مانشستر سيتي المجموعة بلا نقاط.

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