هاميلتون يواصل صدارة العالم ويفوز بجائزة إيطاليا للفورمولا 1

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز لويس هاميلتون بسباق جائزة ايطاليا الكبرى ليوسع صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 30 نقطة LVO أمام سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي كافح لإنهاء السباق في المركز الرابع بعد تعرضه لحادث صغير في اللفة الأولى.

وإصطدم هاميلتون وفيتل في اللفة الأولى وفقد السائق الالماني السيطرة على السيارة وتراجع للمركز 18. ونال كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثاني بعدما إنطلق من المقدمة وتصدر السباق لفترة طويلة في صراع مع هاميلتون وجاء مواطنه الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثالث مع مرسيدس.

وأنهى فيتل السباق في المركز الرابع، خلف هاميلتون ورايكونن، وفالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني. وفشل فيراري في تحقيق أقصى استفادة من قوة سياراته، حيث لم يحقق الفوز بالسباق الذي يقام على أرضه منذ 2010، في ليلة مؤلمة لفيتل ورايكونن.

وإحتفل مرسيدس باللقب الرابع على التوالي في مونزا، حيث توج هاميلتون بلقبه الخامس في هذا السباق، ليوسع الفارق بينه وبين فيتل على صدارة فئة السائقين، إلى 30 نقطة. و كان سيباستيان فيتل سائق فيراري سجل أسرع زمن للفة في التجارب الأخيرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، ببطولة العالم للسيارات وحل لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ومتصدر الترتيب العام، في المركز الثاني , و أحرز السائق الألماني أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و20.509 ثانية، بفارق 0.081 ثانية عن هاميلتون، خلال التجارب التي سطعت فيها الشمس بعد صباح ممطر في مونزا.

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