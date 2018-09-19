غالاتا سراي يتغلب على لوكوموتيف وشالكه يتعادل مع بورتو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فاز غالاتا سراي التركي على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 3-0 على ملعب تورك تليكوم أرينا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب جاري رودريجيز وإرين ديرديوك وسيلكوك إنان على تسجيل أهداف جالاتاسراي في الدقائق 9 و67 و90 على الترتيب.

وشهدت المباراة طرد بادو نداي لاعب وسط جالاتاسراي بعد حصوله على البطاقة صفراء الثانية في الدقيقة 87.

وفي نفس مباريات المجموعة، تعادل شالكة مع بورتو بهدف لكل فريق.

تقدم بريل إمبولو لشالكة في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل أوتافيو لـ بورتو في الدقيقة 75، وكان أليكس تياس قد أهدر ركلة جزاء لـ بورتو في الدقيقة 13.

ويستضيف لوكوموتيف فريق شالكة في الجولة المقبلة، فيما يلعب بورتو مع غالاتا سراي.

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