رونالدو يبدأ رحلته الأوروبية مع يوفنتوس أمام فالنسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على فالنسيا الإسباني على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويبحث يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تشهد مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد ويونج بويز السويسري.

ويبدأ فريق «السيدة العجوز» سعيه إلى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة القارية العريقة من مدينة فالنسيا الإسبانية عندما يحل ضيفا على فريقها المحلي الذي أنهى الليغا في المركز الرابع الموسم الماضي، ضمن المجموعة الثامنة.

واستعان يوفنتوس في يوليو (تموز) برونالدو على أمل قيادته إلى اللقب الأوروبي، لا سيما في ظل خبرته الواسعة في المسابقة.

ولم يفز فريق «السيدة العجوز» بلقب دوري الأبطال منذ 1996 رغم خوضه المباراة النهائية 5 مرات بعد ذلك: 1997 (خسر أمام بروسيا دورتموند الألماني)، و1998 (أمام ريال)، و2003 (أمام مواطنه ميلان)، و2015 و2017 (أمام ريال بهدفين من رونالدو). وكان رونالدو الذي سجل هدفين أيضا في مرمى يوفنتوس الموسم الماضي في الدور ربع النهائي، قد حذر لدى تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في تورينو قائلا: «يتعين علي أن أعمل بقوة لأن الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ليس سهلا. أتمنى المساعدة في تتويج يوفنتوس باللقب».

وتأتي عودة رونالدو للمرة الأولى إلى إسبانيا منذ انتقاله إلى يوفنتوس، بعد أيام من فك النحس الذي لازمه في هز الشباك في الدوري الإيطالي؛ إذ سجل ثنائية الفوز على ساسوولو (2 - 1) الأحد الماضي بعد صيامه عن التهديف في المباريات الثلاث الأولى.

ويعرف رونالدو جيدا طريقه إلى شباك فالنسيا؛ إذ هزها 15 مرة في 16 مباراة في الليغا.

ويشهد فالنسيا العائد إلى المسابقة بعد غياب 3 أعوام، بداية مخيبة محليا (خسارة و3 تعادلات) رغم التعاقدات التي قام بها بضمه البلجيكي ميشي باتشواي والبرتغالي غونزالو غيديش والفرنسي كيفن غاميرو.

وفي المجموعة ذاتها، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على يونغ بويز السويسري في مباراة سهلة للفريق الإنجليزي قبل 3 مباريات صعبة له في المجموعة (فالنسيا في الجولة الثانية ويوفنتوس في الثالثة والرابعة).

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