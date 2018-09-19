دورتموند يتغلب على كلوب بروغ بهدف قاتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فاز فريق بوروسيا دورتموند بهدف دون رد أمام نظيره كلوب بروغ، في المباراة التي أقيمت على ملعب جان برايدال ضمن مباريات الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

وبدأ اللقاء بسيطرة من جانب لاعبي بوروسيا دورتموند على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، مع محاولات من أجل اختراق دفاع الخصم بأكثر من كرة عرضية، بينما رد لاعبو فريق كلوب بروغ عن طريق أكثر من كرة مرتدة.

وأحرز كريستيان بوليسيتش لاعب بوروسيا دورتموند هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 من عمر المباراة.

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