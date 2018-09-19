بايرن ميونخ ضيفًا على بنفيكا بدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبحث الفريق البافاري، عن بداية مثالية أوروبيًا أمام فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد مرور 141 يومًا على آخر مباراة خاضها البايرن في دورى الأبطال، وتحديدًا ضد ريال مدريد في نصف نهائي النسخة الأخيرة من البطولة.

وتواجه الفريقان فى 12 لقاء سابقا، كان للفريق الألمانى الغلبة فى خمس منها، وساد التعادل فى خمس، وحقق بنفيكا الفوز فى لقاءين، كما يسعى البايرن حامل اللقب فى خمس نسخ، والوصيف فى خمس أيضًا، لتحقيق اللقب الغائب منذ موسم 2013، بينما يبحث بنفيكا حامل اللقب لنسختين، عودة أمجاده مرة أخرى مع البطولات الأوروبية.

ولحساب المجموعة ذاتها، يستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندى، نظيره آيك أثينا اليونانى فى تمام السابعة، على ملعب «يوهان كرويف أرينا».

ويدخل أياكس حامل اللقب لأربع نسخ ماضية، منها ثلاث مرات على التوالى، فى مواسم 1970/71، 1971/72، 1972/73، طامعا فى تحقيق مركز متقدم فى البطولة، وإعادة أمجاد الفريق مرة أخرى على الساحة الأوروبية، بينما يشارك الفريق اليونانى للمرة الـ16 فى تاريخه.

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