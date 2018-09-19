اتليتكو مدريد يقلب الطاولة على موناكو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تغلب فريق اتليتكو مدريد الإسباني فوزا خارج الديار على مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

واستضاف نادي الإمارة نظيره الروخي بلانكوس ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق صامويل غراندسير في الدقيقة 18، وأدرك الأتليتي التعادل في الدقيقة 32 بواسطة دييجو كوستا ، وتكفل خوسيه ماريا خيمينيز بتسجيل هدف الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من ضربة رأس رائعة.

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