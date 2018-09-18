ليفربول - سان جرمان لتأكيد البداية القوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يَنتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مبارياتِ مسابقة الأندية الأقوى في القارة العجوز "دوري أبطال أوروبا"، التي تنطلق منافساتها مساء اليوم الثلاثاء.

ويسعى ليفربول وصيف بطل النسخة الأخيرة وباريس سان جرمان الفرنسي الى تأكيد بدايتهما القوية هذا الموسم محليا، عندما يلتقيان على ملعب "أنفيلد رود" الإنكليزي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأبطال، وحقق كل من الفريقين العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى في دوري بلاده ، وستكون مواجهتهما أولَ اختبار حقيقي لجاهزيتهما في المنافسة على الألقاب هذا الموسم بالنظر الى تشكيلتيهما الزاخرتين بالنجوم والأموال التي أنفقت على تعزيز صفوفهما، وإن كان اللقب القاري هو الهدف الأسمى لكل منهما وخصوصا سان جرمان الذي يلهث وراء لقبه الأول، فيما يتطلع "الحمر" الى لقبه السادس والأول منذ 2005.

وكان ليفربول قريبا من معانقة اللقب القاري الموسم الماضي لكنه سقط في النهائي أمام ريال مدريد الاسباني (1-3). ويبدو الفريقان مرشحين بقوة لانتزاع بطاقتي المجموعة التي تضم نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي اللذين يلتقيان غدا ايضا في بلغراد، وبالتالي فإن مواجهتهما تكتسي أهمية كبيرة ناحية تحديد المتصدر لتفادي مواجهة الكبار في ثمن النهائي.

وكان رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي أكد عقب سحب القرعة في آب/أغسطس أن مجموعة فريقه هي "الأصعب في تاريخ مشاركاتنا في دوري الأبطال. لكني أثق بفريقي (...) هذا العام سنقدم أقصى ما لدينا"، بعدما فشل الفريق في الموسمين الماضيين في عبور الدور ثمن النهائي.

والتقى الفريقان قاريا في نصف نهائي مسابقة كأس الكؤوس عام 1997 ففاز الفريق الباريسي 3-صفر ذهابا ورد ليفربول 2-صفر ايابا دون أن ينجح في بلوغ النهائي الذي خسره سان جرمان أمام برشلونة الاسباني صفر-1.

ويدخل ليفربول مباراة الغد منتشيا بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1 السبت وتساويه نقاطا مع تشلسي في صدارة الدوري الإنكليزي، والأمر ذاته بالنسبة لسان جرمان الذي سحق ضيفه سانت اتيان 4-صفر الجمعة بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي (الموقوف محليا)، ويتصدر دوري بلاده.

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