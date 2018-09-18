توتنهام وإنتر ميلان مواجهة من العيار الثقيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



سيكون ملعب "جوزيبى ميا تزا" في مدينة "ميلانو" الإيطالية، مساء اليوم، مسرحًا للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان في دور المجموعات في عام 2010، والتي كان لقبها من نصيب الفريق الإيطالي على حساب تشيلسي الإنجليزي، وفاز إنتر ميلان فيها بـ اربعة أهداف لثلاثة في ميلانو ، ورد توتنهام النتيجة بفوزه بثلاثة أهداف لواحد في لندن.

إنتر ميلان يستضيف توتنهام فى دوري أبطال أوروبا

مباراة اليوم يكن أن نطلق عليها "لقاء الجريحين"، والبداية مع إنتر ميلان الذى خيب آمال جماهيره بانطلاقته المتواضعة فى النسخة الحالية بمسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، بعدما حقق فوزًا وحيدًا فى 4 مباريات، فيما لم يتذوق طعم الفوز على ملعبه بعدما تعادل مع تورينو بنتيجة 2 – 2، بينما خسر أمام بارما الصاعد حديثًا لدورى الأضواء بهدف دون مقابل.



ولاشك أن هزيمة إنتر ميلان فى مباراة اليوم قد تعجل بإقالة لوتشيانو سباليتى المدير الفنى للفريق من منصبه، الأمر لم يختلف كثيرًا عن نادى توتنهام الذى حقق إنطلاقة رائعة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم بتحقيق 3 انتصارات متتالية.

ولم تدم فرحة جماهير توتنهام بتلك الانطلاقة المثالية لـ"السبيرز" كثيرًا، بعدما خسر فى المباراتين الماضيتين أمام واتفورد وليفربول، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط بعد مرور خمس مراحل على انطلاق المسابقة، وسط شكوك حول قدرة توتنهام على الدخول فى سباق المنافسة على حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم.

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